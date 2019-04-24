أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، قرارا بتشكيل مجلس إدارة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بالجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وقال عبد المنعم إن المجلس يضم في عضويته، كلاً من الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتورة عبير محمود السيد كعضو باللجنة ومديرة الوحدة، والدكتور خالد عبداللطيف محمد عميد كلية التربية، والدكتور فتوح أحمد خليل عميد كلية الآداب، وأيضا الدكتور محمود محمد أحمد عميد كلية الصيدلة، والنائبتين عبلة محمد عمر، ومنال ماهر عازر، واللواء حاتم صادق علي، وماهر محمد مكي.