افتتح، اليوم، الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فعاليات المؤتمر العلمي العربي الثالث عشر الدولي العاشر، الذي تنظمه الجامعة على مدار يومي 24 و25 أبريل الجاري، بالتعاون مع جمعية الثقافة من أجل التنمية وأكاديمية البحث العلمي بسوهاج تحت عنوان "التربية والتنمية الثقافية لمواجهة تحديات الواقع العربي ومتغيرات العصر".

جاء ذلك بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، ونخبة متميزة من الأساتذة والمتخصصين بالجامعات المصرية.

وفي بداية، كلمته وجه عزيز الشكر والترحيب للحشد المتميز من ضيوف الجامعة علي حرصهم المشاركة في فعاليات المؤتمر في نسخته الثالثة عشر، مشيداً بموضوع المؤتمر هذا العام، والذي يؤكد علي أن التربية هي الوسيلة الأساسية التي تتحقق بها وظيفة الثقافة للمحافظة على التراث الثقافي.

وأشار إلى أن التربية تحافظ على الثقافة عن طريق تأكيد عناصرها في النفوس وإضفاء صفة القدسية عليها، لذلك أصبح المعلمون هم المندوبون الموكلون عن المجتمع في تعليم الأجيال الناشئة التراث الثقافي.

ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفي رجب رئيس المؤتمر ورئيس جمعية الثقافة من أجل التنمية، أن المؤتمر يتناول على مدار يومين، 6 جلسات علمية تدور حول العديد من الموضوعات وتشمل، مقومات فلسفة التربية الملائمة لرؤى العصر، التربية ومقومات الثقافة العربية، آليات لتعزيز التنمية الثقافية في البيئة العربية، بالإضافة إلى جلسات اليوم الثاني التي تناقش محاور المعلم والحراك الثقافي في البيئة العربية، التوظيف التربوي للتراث الثقافي العربي وأخيراً دراسة مستقبل الثقافة العربية.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور خلف البحيري مقرر المؤتمر أن الحدث يعد احتفالية كبرى للثقافة العربية، كما يأتي ثمرة للتعاون بين العديد من الجهات والمؤسسات المهتمة بقضايا التربية والثقافة والتنمية، مضيفاً أن المؤتمر يشارك في فعالياته 70 باحثا من مختلف الجامعات المصرية "القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، السويس، الأزهر، السادات، بنها، الزقازيق، العريش، أسوان وجنوب الوادي".