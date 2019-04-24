"اعرفني تقبلني".. مبادرة لتشغيل ذوي القدرات في السياحة بالبحر الأحمر

عقدت، اليوم، مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر برئاسة ياسر بخيت اجتماعا تنسيقيا ضم مديرية القوي العاملة ومكتب العمل بالغردقة وممثل المجلس القومي للإعاقة بالمحافظة وممثل موسسة سيتي كريتاس مصر بالمحافظة بمشاركة مدير إدارة التأهيل ومدير إدارة الرقابة والمتابعة.

وأفاد ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، أن الاجتماع جاء في إطار البرامج الهادفة التي تنتهجها وزارة التضامن الاجتماعي من أجل توفير حياه كريمة لذوي القدرات الخاصة، ضمن مشروع "اعرفني تقبلني".

وأكد بخيت أنه جرى خلال الاجتماع دراسة خطوات المرحلة المقبلة لإمكانية التعاون لتدريب وتشغيل كوادر من ذوي الإعاقة بالقطاع السياحي، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.