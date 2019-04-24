تمكن رجال تفتيش الركاب بمطار أسوان برئاسة أحمد جعفر مدير إدارة تفتيش الركاب، مساء أمس، من ضبط محاولة تهريب تمثال وقطع فخارية أثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وبحسب بيان إعلامي، صادرمنذ قليل عن جمارك أسوان، ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المغادرين إلى لندن علي أحد الطائرات الخاصة اشتبه مدثر رفعت رئيس قسم التفتيش بالمطار، في المسافر البريطاني "J.S" وتم تشكيل لجنة جمركية من ناصر أبوالوفا رئيس قسم الحركة، و محمد رزق رئيس قسم الأمن، ومحمد العطواني، لتفتيش أمتعته الشخصية.

وأضاف البيان: " بتفتيش حقائبه تبين وجود 8 أواني من الحجر و3 تمثال حجري وتمثال زجاجي وتمثال خشبي وجعران ولوحة خشبية وتمثال للأفراد من حجر الجرانيت الوردي عليه بقايا من طبقات الجص وبه ألوان ويمثل ثلاثة أفراد (رجل وامرأتين) ممسكتان بذراعيه ومقاس قاعدة التمثال 19 سم *6 *17.5 وطوله من القاعدة 42.5 سم وعرضها 20.5 سم، كما تبين وجود 17 كسر من الفخار بأحجام مختلفة، وتم الاشتباه فى أثريتهم، وبالعرض على الوحدة الأثرية بمطار أسوان أفادت بأن تمثال الأفراد و الـ 17 كسرة من الفخار يعودان لعصور قديمة ويخضعان لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والباقي لا يخضع لقانون حماية الآثار".

وأضاف البيان أن مجدى عبدالحافظ رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقه الجنوبية، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.