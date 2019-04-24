قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، إن الأمم المتحدة أصبحت نشيطة للغاية حاليًا بالمجال الإنساني في الداخل الليبي، وذلك بعد نجاحهم في مساعدة آلاف اللآجئين، وتوفير ملاذات آمنة لهم ومساعدتهم وعائلاتهم في إيجاد مآوى جديد.

وأضاف سلامة، خلال مؤتمر صحفي، بحضور وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي في روما، إنه تم وضع عدد من المبادرات والتي أحرزت تقدم بالدولة الليبية عن طريق عدد من الترتيبات في العاصمة طرابلس مع إبرام عدد من الاتفاقات بين حكومتى المشير خليفه حفتر ومصطفى السراج في شهر فبراير الماضي.

وأوضح أنه أثناء انعقاد المؤتمر الوطني الليبي علق ذلك الأمر ولكنه لم يلغى، فيما تواصل الأمم المتحدة العمل على ذلك الأمر لحين إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتحسين الأوضاع هناك وهو ما سيتطلب بعض الوقت وتضافر جهود الدعم الدولي المهتم بحقوق الإنسان.