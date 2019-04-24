قال وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، إنه يجب تخفض التصعيد الذي يتم بالداخل الليبي والموجود بشكل مبدئي مع الأطراف المتقاتلة، ودعم كافة الجهود التي تعمل في ذلك الإطار.

وأضاف ميلانيزي، خلال مؤتمر صحفي، وللمبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة أقيم في روما، أن ما يحدث في ليبيا ليس من السهل وقفه ولكن هناك إيمان تام بأن الحوار هو الحل وهو ما سيخرج ليبيا مما هي فيه من أزمات متلاحقة.

وأكد أن بلاده تواصلت مع كافة أطراف الداعمين للحوار وتوصلوا لعدد من الإجراءات الميدانية لتصعيد العمليات العدائية على الأرض، وهو ما سيسهل تحقيق إجراءات غير مرئية ولكنها فعالة وذات كفاءة، ومن الممكن تحقيق نتائج جيدة بأشياء إيجابية للشعب الليبي لمصلحة إيطاليا وأوروبا كافة.