قال مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا، غسان سلامة، إن الانتخابات الليبية قد تحدث في أي وقت، وكان هناك تحضير للمؤتمر الوطني الليبي، مؤخرًا، وما تحتاجه ليبيا حاليًا هو الهدوء حتى تحدث الانتخابات، والتي لن تحدث في ظل ما يحدث حاليًا بالداخل الليبي.

وأضاف سلامة، خلال مؤتمر صحفي، بحضور وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي في روما، أن هناك انتخابات لبعض المسؤولين في ليبيا تمت بطريقة هادئه مع وجوب التحلي بالأمل الدائم لمن يريد إحداث تغيير بالوضع الليبي الداخلي.

وأكد أنه يجب توقف تداخل الدول الأجنبية في ليبيا لفتح خطوت الداخلية والتنقل بأريحية أكثر من قبل بعثة الأمم المتحدة التي تقوم بعمل جيد على الأرض.