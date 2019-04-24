هنأ الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، الشعب المصري وقيادته وجيشه بذكرى عيد تحرير سيناء، مؤكداً أن مصر لا يمكنها أن ننسى شهدائها من أبناء القوات المسلحة الذين ضحوا وما زالوا يضحوا بأرواحهم دفاعا عن أرض مصر وأمنها على مر العصور.

وأضاف القمري، فى بيان له اليوم الاربعاء، أن الشعب المصري على ثقة كاملة في قواته المسلحة وحربها ضد العصابات الإرهابية التي تتخذ من سيناء بؤرا لعملياتها الإجرامية، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية وشعبنا الوفي بالمزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان من أجل مواصلة مسيرة التنمية الشاملة في مختلف ربوع مصر.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، تحية لشهدائنا الأبرار الذين افتدوا تراب الوطن وكرامته بأرواحهم الطاهرة وتحية لكل رجال قواتنا المسلحة والشرطة البواسل الذين يخوضون أنبل وأشرف المعارك في مواجهة الإرهاب، لينعم الشعب المصري العظيم بالأمن والأمان.