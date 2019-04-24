وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ورفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وإنفاذ القانون.

وشنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الإدارات الزراعية وحماية الأراضي والقسم الهندسي وأملاك الدولة، بتأمين من الشرطة، أسفرت عن رفع 180 إشغالا بشوارع مدينة بدر والشوارع الجانبية.

كما جرى إزالة في المهد على أرض أملاك الدولة بمساحة 200 متر عبارة عن مباني بالطوب الأبيض على أرض ترعة أولاد عبيد بمركز أبوالمطامير، وإزالة 6 حالات تعد على أراضي زراعية على مساحة 814 مترا عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وقواعد خرسانية بأبوحمص.