قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن بلاده لا تسعى لخلق مشاكل للقيادة الأوكرانية الجديدة، مشددا على ضرورة حل قضية منح الجنسية الروسية للروس المقيمين في منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وأوضح المسؤول الروسي -خلال اجتماع مع أعضاء في مجلس المشرعين الروس، أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "لا رغبة لدينا في خلق أي مشاكل للسلطة الجديدة في أوكرانيا، لكن لا يمكننا التسامح مع حرمان المقيمين في أراضي دونيتسك ولوجانسك من كل الحقوق المدنية، وهذا الوضع تجاوز لكل الحدود من حيث مسألة حقوق الإنسان".

وأشار بوتين، إلى أن المقيمين في هاتين المنطقتين لا يمكنهم التنقل بصورة طبيعية، ولا يستطيعون القيام بأبسط حقوقهم ومستلزماتهم، وكان بوتين وقع في وقت سابق اليوم على قانون ينص على تسهيل إجراءات تقديم الجنسية الروسية للمقيمين في أراضي دونيتسك ولوجانسك.