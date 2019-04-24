قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجب على الأغنياء في مصر البدء في إخراج الزكاة والصدقات من الآن قبل بداية شهر رمضان المبارك، حيث إن الهدف من الصدقات تفريج الهم ومكافأة الفقير وإسعاده.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج " لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أنه لا يصح انتظار بدء شهر رمضان المبارك من أجل توزيع الصدقات والزكاة، مستطردًا: "متخلوش رمضان يدخل على الناس، وهم مش معاهم فلوس ومديونين".

وتابع: "الأسبوع الحالي هو أفضل وقت لإخراج الزكاة والصدقات قبل رمضان، متخليش الأسبوع ده يخلص إلا وأنت مخرج زكاتك، القصد من الزكاة الإنعاش وليس إن عاش، لو هتطلع زكاة 100 جنيه أديها لواحد فقط مش لـ 10 أشخاص عشان يحصله إنعاش وفرحة".

وأوضح، أن الأقربين أولى بالمعروف، وإخراج الصدقة يكون أولى للعائلة، فلا يصح أن نترك أحد أفراد عائلتنا فقير ونتصدق للغريب.