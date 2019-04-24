قال اللواء أركان حرب حسن الشيمي، مدير عام مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف، إن المجمع يعمل على مدار الـ24 ساعة، لإنتاج حوالي 37 ألف و400 طن في اليوم الواحد، ويستهلك ما يقرب من 65 ألف طن مواد في اليوم.

وأضاف الشيمي، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع في برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن المصنع بجميع مكوناته لا يتوقف عن العمل على مدار اليوم، مشيرًا إلى أن 60% من العاملين بالمجمع من أبناء بني سويف، و20% من محافظات الصعيد، مؤكدًا أن المجمع يوفر إقامة مناسبة وجيدة للعاملين المغتربين بالمصانع.