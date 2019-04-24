تسجيل الدخول
خريجو «دور الأيتام».. قصص نجاح تتحدى «النظرة القاتلة»

أحدث الأخبار

"سكرتير مساعد الإسكندرية" يوجه برفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق

"سكرتير مساعد الإسكندرية" يوجه برفع كفاءة وتطوير الميادين والحدائق

"مياه البحر الأحمر" تشارك بمؤتمر "تحلية المياه في البلدان العربية"

"مياه البحر الأحمر" تشارك بمؤتمر "تحلية المياه في البلدان العربية"

تفاصيل إجراء مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بالأئمة في رمضان

تفاصيل إجراء مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بالأئمة في رمضان

"عبدالدايم": سنبدأ في تنفيذ توصيات ملتقى "الرواية"

"عبدالدايم": سنبدأ في تنفيذ توصيات ملتقى "الرواية"

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين في صعدة

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع للحوثيين في صعدة

"سلامة": المصريون بالخارج يحملون بلدهم داخلهم في الدول المقيمين بها

"سلامة": المصريون بالخارج يحملون بلدهم داخلهم في الدول المقيمين بها

اختيارات الوطن

في 268 يوما.. 15 محطة في محاكمة قتلة "رئيس أبو مقار"

في 268 يوما.. 15 محطة في محاكمة قتلة "رئيس أبو مقار"

يشارك به السيسي.. منتدى الحزام والطريق في الصين يجذب استثمارات العالم

يشارك به السيسي.. منتدى الحزام والطريق في الصين يجذب استثمارات العالم

محمد صلاح والمسلسلات.. من ربع رومي إلى Game of thrones

محمد صلاح والمسلسلات.. من ربع رومي إلى Game of thrones

"تُمنح لأول مرة".. ما هي جائزة مانديلا المرشح لها مدير 100 مليون صحة؟

"تُمنح لأول مرة".. ما هي جائزة مانديلا المرشح لها مدير 100 مليون صحة؟

من الرهبنة إلى الإعدام.. القصة الكاملة لقضية مقتل رئيس دير أبومقار

من الرهبنة إلى الإعدام.. القصة الكاملة لقضية مقتل رئيس دير أبومقار

بعد صورة صلاح مع البيتزا.. متى يمكن للرياضيين تناول الوجبات السريعة؟

بعد صورة صلاح مع البيتزا.. متى يمكن للرياضيين تناول الوجبات السريعة؟

الأكثر قراءة

عاجل