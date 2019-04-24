هنأ الإعلامي نشأت الديهي، الشعب المصري بذكرى مرور 37 عامًا على تحرير سيناء، مؤكدًا أن مصر دائمًا في أعياد واحتفالات لأن العمل والإنجاز لم يتوقف بها، "اليوم تهب علينا نسائم النصر ورياح الحرية والسعادة مع تحرير سيناء"، على حد قوله.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن كل الأسر المصرية شاركت في معركة تحرير الأرض وصون العرض خلال حرب الاستنزاف عام 1967، مؤكدًا أن حرب الاستنزاف خرج من رحمها حرب أكتوبر1973.

وأكد الإعلامي، أن مصر كانت مسلوبة الإرادة خلال حرب الاستنزاف، ولكنها تمكنت من إعادة قواتها المسلحة واستطاعت تحرير سيناء بكامل ترابها عام 1982.

وتحتفل الدولة المصرية غدا الخميس 25 أبريل، بالذكرى الـ37 لذكرى تحرير سيناء، حيث يعد هذا العيد أحد الأيام الفارقة فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار واستعادة كبرياء العسكرية المصرية، ومن ثم البدء فى مفاوضات السلام، حتى تمت استعادة كل شبر من أرض سيناء.