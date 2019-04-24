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افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يُرافقه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، معرض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وقيادات الغرفة التجارية بالجيزة.

ويشارك في المعرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة وعدد من كبريات شركات القطاع الخاص وكبار موردي ومنتجي الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، وذلك بهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم للمواطنين بأسعار مُخفضة.

وتجول الوزير بصحبة محافظ الجيزة وقد أشادوا بتنظيم المعرض واحتوائه على كل ما يحتاجه البيت المصري في هذا الشهر الكريم من سلع ومستلزمات ومنتجات مختلفة، وكذا انخفاض الأسعار، مؤكداً أن الدولة تهدف دائماً إلى توفير كل السلع للمواطن بأسعار تنافسية، وخاصة ما يحتاجه خلال شهر رمضان.

وأوضح المصيلحي أن مُعدل التخفيضات في أسعار المنتجات من خلال المعرض والمنافذ المتحركة تتراوح نسبته ما بين 15 إلى 20%، بالقياس لأسعار السوق، لافتاً إلى أنه يتم إتاحة كل السلع الأساسية للمواطنين في معارض أهلا رمضان مثل: المكرونة، والدقيق والزيوت، والسكر، والأرز، والبقوليات، بالإضافة إلى اللحوم، والدواجن، ومساحيق المنظفات.

وأكد المصيلحي أنه تم توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة والغرفة التجارية بتكثيف الرقابة على معرض "أهلا رمضان" في القاهرة، والجيزة وفروع المعرض في المحافظات، إضافة إلى متابعة الأسواق والمحال، لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.