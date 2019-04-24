قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن عن رعايته لسباق الهجن التي ستنطلق غدا في مدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع احتفالات عيد تحرير سيناء.

وأضاف فودة على هامش مؤتمر صحفي أقامته شركة "شنايدر إلكتريك" لافتتاح محطة الطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ، أن أعداد المشاركين في سباق الهجن فاقت توقعاتنا.

وأكد المحافظ أن هناك وفود عربية وأجنبية مشاركة في المسابقة، مشيرا إلى أن فرنسا متواجدة بقوة.

تنطلق فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي الأول لسباق الهجن، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، غدًا الخميس، تزامنًا مع احتفالات محافظة جنوب سيناء بأعياد تحرير سيناء، بحضور وفود رفيعة المستوى ورئيس نادي الهجن الدولي.

وجرى إقامة بروفة افتتاح لمضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ، شهدها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ومن المنتظر أن يشارك في مهرجان شرم الشيخ، الأول لسباق الهجن، 12 دولة أوربية وأفريقية، وعربية منها "الأردن و السعودية و الكويت و الإمارات و البحرين" ومحافظات من جمهورية مصر العربية.