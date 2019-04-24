قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المرحلة الأولى من مبادرة «سكن كريم»، التى تستهدف محافظات «المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر»، استهدفت 57 ألف أسرة حتى الآن بتكلفة 326 مليون جنيه فى 200 قرية بالمحافظات الخمس، وأضاف «هاشم»، لـ«الوطن»، أن «سكن كريم» جزء من مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية، مؤكداً أن المرحلة الثانية من البرنامج ستنطلق فى يوليو المقبل بمحافظات بنى سويف، الفيوم، الجيزة، وأسوان، وأوضح أن البرنامج يتكفل بتوصيل المياه والصرف للمسكن وتسقيفه وتعديل بنيته التحتية.

تمويل شراء 50 سيارة نقل للشباب ومحطات تحلية جديدة فى 4 محافظات

وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إطلاق برنامج تمويل سيارات نقل جماعى بالتعاون مع شركة «سويفل» لتشغيل الشباب، وأوضح الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك سيمول شراء 50 سيارة نقل ركاب فى المرحلة الأولى من البرنامج بمبلغ 22 مليون جنيه تسدد على خمس سنوات، على ألا تقل سن السائق عن 21 سنة ولا تزيد على 55.

وقال أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، إن الدولة تتوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية كمطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، وأضاف، خلال فعاليات مؤتمر تحلية المياه بالدول العربية، أمس، أنه جارٍ إنشاء محطات تحلية بطاقة 685 ألف متر مكعب، مع استمرار تنفيذ مخطط 2037 ليبلغ إجمالى طاقات محطات التحلية نحو 2.7 مليون متر مكعب/ يوم.

من جهتها، أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، بدء تسليم الأراضى الأكثر تميزاً فى 6 أكتوبر، وقال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن جهاز تنمية المدينة سيبدأ الأحد 16 يونيو وحتى الثلاثاء 12 نوفمبر، تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، والإسكان الاجتماعى، والمتميز.