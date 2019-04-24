بعث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، برقية تهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء.

ونصت البرقية على: "يشرفني وأجهزة المحافظة مع حلول الذكرى الـ37 لتحرير أرض سيناء الطاهرة، أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة هذه الذكرى الطيبة، في يوم مجيد خالد سيظل في تاريخنا الوطني مبعث اعتزاز شعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء".

وأضاف: "إنه ليوم مشهود في تاريخ النضال الإنساني أن تتحرر أرض مصر بأيدي أبنائها من رجال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والفداء، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض برسالتنا النبيلة لدعم التنمية والاستقرار وملتزمين بالمصالح العليا للوطن ومعاهدين الله تعالى على المضي قدماً نحو إعلاء قيم الحق والعدل ودفعاً لجهود البناء والتقدم والتنمية الشاملة، داعيًا الله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وأن يحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزًها وتقدًمها، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة وعلى الشعب المصري العظيم وشعوب الأمة العربية بمزيد من التقدم والازدهار...وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقيادات القوات المسلحة وأجهزة الشرطة بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء.

وقدم محافظ كفر الشيخ، التحية لرجال القوات المسلحة الأبطال والشرطة البواسل، الذين يفتدون مصر بأرواحهم لتحقيق الأمان والاستقرار، داعيا الله أن يحفظ مصر الكنانة، وقادتها من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها دائما واحة الأمان والاستقرار .

كما قدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبناء المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالذكرى الـ 37 لتحرير أرض سيناء، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر الكنانة تنعم دائماً بالأمن والسلام.