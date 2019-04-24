شارك 35 طالبا بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في فعاليات الملتقى الإعلامي العربي السادس عشر، بعنوان "الإعلام.. متغيرات الصناعة"، والذي أقيم في الفترة من 21 إلى 22 أبريل الجاري، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بدولة الكويت، تحت رعاية الشيخ جابر المبارك، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي.

تخللت فعاليات الملتقى عقد مجموعة من الحلقات النقاشية وورش العمل عن قواعد تنظيم الإعلام العربي، ومهارات الممارسة الإعلامية، ودور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تطور وسائل الإعلام، فضلا عن استعراض الآفاق المستقبلية للإعلام العربي.

كما تناول الملتقى إلقاء الضوء على مجالات الإعلام الاقتصادي والرياضي، وصناعة السينما، وتأثير كوميديا الكلمة، والتنمر الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقديم رؤية نفسية عن مهارات التعامل مع الشائعات عبر وسائل الإعلام الرقمي، وكذلك تناول أبرز الظواهر السلبية والإيجابي للإعلام الطبي عبر الفضاء الإلكتروني.