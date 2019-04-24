أعلن الإعلامي الشهير شريف مدكور إصابته بورم في القولون، اليوم الأربعاء، بعدما كشفت الأشعة التي أجراها عن ذلك.

وأوضح "مدكور"، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى أجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة القادمة.

وأضاف الإعلامي الشهير، أنه اكتشف إصابته بالورم، أمس الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفائه عن جمهوره.

وأكد "مدكور"، أنه سيعود لعمله بدءا من الغد الخميس، وأن المرض لن يعوقه عن متابعة عمله بشكل طبيعي.

وكان شريف مدكور، صاحب الـ46 عامًا، دخل إلى المستشفى صباح أمس الثلاثاء لإجراء الفحوصات، إثر تعرضه لوعكة صحية، قبل أن يعلن إصابته بورم في القولون.