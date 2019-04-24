قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن الشركة تعمل حاليا طبقا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي والخاصة بإقامة سلسلة لمعارض "أهلا رمضان" من أجل تخفيف العبء على المواطن خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن الهدف من ذلك المعرض توفير سلع استراتيجية أساسية بأسعار منخفض للمواطنين.

وأوضح أن المعرض يشتمل على كافة أنواع البقوليات والسلع الاستهلاكية واللحوم بسعر أقل من 30% من العادي بأكثر من 200 منفذ ثابت و380 منفذ متنقل في كافة المحافظات.