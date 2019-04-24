المجلس العسكري الانتقالي في السودان ينظر في استقالة 3 من أعضائه

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه - بحسب ما أفادت به "سكاي نيوز" عربية.

وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، أكد أن المجلس يسعى لإقامة نظام ديمقراطي.

وأضاف إبراهيم، أنه تم الاتفاق مع قوى حرية التغيير على وضع أسس جديدة لبناء السودان، مشيرًا إلى أنه من الممكن التوافق على نقاط الخلاف مع قوى الحرية والتغيير.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل نقاط الخلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير، مؤكدًا: "نسعى لإقامة نظام ديمقراطي خال من العيوب".