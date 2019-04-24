وكيل "البرلمان" يقترح إجراء انتخابات مجلسي الشورى والنواب في وقت واحد

اقترح النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إجراء انتخابات مجلسي الشورى والنواب والمحليات في وقت واحد توفيرًا للنفقات، حيث إن تكلفة كل انتخابات تزيد على 2 مليار جنيه.

وأضاف وهدان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن مجلس النواب ينتظر حاليًا وصول قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشيوخ والنواب من الحكومة، وذلك من أجل مناقشتها وإحالتها للجنة التشريعية.

وتوقع وكيل مجلس النواب، أن تشهد المرحلة المقبلة تغيريًا جذريًا في قوانين الحقوق السياسية، لتحقيق التمثيل الملائم للشباب والأقباط، ونسبة الـ25% الخاصة بالمرأة، بموجب التعديلات الدستورية.