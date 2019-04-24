«مفوضية اللاجئين» بالأمم المتحدة تشيد بمبادرات مصر لعلاج الوافدين وملتمسى اللجوء.. و«الصحة»: فحص 15 ألفاً

أشادت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بالخدمات الصحية المجانية التى تقدمها مصر إلى اللاجئين وملتمسى اللجوء، وأوضحت المفوضية عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن وزارة الصحة المصرية تقدم تحليل فيروس «سى» والعلاج المجانى لمن تثبت إصابته لـ11 ألف أجنبى حتى الآن، من بينهم لاجئون وملتمسو لجوء.

"زايد": المبادرة سيتم إطلاقها رسمياً أول مايو وتستمر حتى سبتمبر.. ومصادر: مركز مصرى لعلاج "فيروس سى" بإثيوبيا والمبادرة تشمل 14 دولة

وشملت الخدمات الصحية المقدمة للاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، تطعيمات ولقاحات شلل الأطفال، وحملة القضاء على الطفيليات المعوية، ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، إضافة إلى حملة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس «سى» والأمراض غير السارية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انتهاء فحص 15 ألفاً و64 وافداً من غير المصريين، ضمن التشغيل التجريبى للمبادرة الرئاسية لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب «ضيوف مصر» من فيروس «سى»، موضحة أن المبادرة سيجرى إطلاقها رسمياً أول مايو المقبل وتستمر حتى 30 سبتمبر 2019.

وأوضحت أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسى بعلاج الأشقاء الأفارقة من مرض «فيروس سى» فى إطار مبادرة علاج مليون أفريقى، بدأت «الصحة» فى إنشاء 4 مراكز علاج فى تشاد، بخلاف من يتم علاجهم فى مصر من الوافدين التشاديين.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عاماً، والكبار من سن 18 عاماً دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ308 نقاط مسح فى المحافظات، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقى العلاج بالمجان.

ولفتت «زايد» إلى ترشيح منظمة الصحة العالمية، للدكتور محمد حسانى، المدير التنفيذى لحملة «100 مليون صحة»، للحصول على جائزة «نيلسون مانديلا للريادة الطبية فى أفريقيا»، وذلك بعد حصوله على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية.

وقال الدكتور جلال الشيشينى، نائب مدير حملة «100 مليون صحة»، إن الجنسيات التى جرى مسحها طبياً داخل مصر كانت للاجئين ووافدين من سوريا وفلسطين، والمغرب، والسودان، وعدد من دول الاتحاد الأوروبى، لافتاً إلى أن 300 فريق طبى شارك فى الكشف على اللاجئين والوافدين.

وأكدت مصادر حكومية مسئولة، إن إثيوبيا ستكون من إحدى الدول الأربع التى ستفتتح مصر فيها مراكز علاج من مرض الالتهاب الكبدى الفيروسى من نوع «فيروس سى»، إضافة إلى السودان والصومال وتشاد.

وأضافت «المصادر»، لـ«الوطن»، أن المرحلة الأولى من مشروع إقامة مراكز العلاج، ستضم السودان والصومال وإثيوبيا وتشاد، ولفتت إلى أن وزارة الصحة، ستبعث وفوداً منها فى الفترة المقبلة إلى قرابة 10 بلدان أفريقية، للوقوف على الأماكن المقترحة لإقامة مراكز علاج مواطنيها من فيروس «سى»، حيث تشمل المبادرة الرئاسية 14 دولة أفريقية.

وأوضحت المصادر أن هدف الزيارات الوقوف على الأماكن التى سيتم تدشين المراكز فيها، ومدى ملاءمتها لاحتياجات الفحص، والعلاج من فيروس «سى»، وذلك ضمن جهود الدولة المصرية فى مد أواصر التعاون للدول الصديقة والشقيقة، والتعاون البناء من أجل جميع شعوب «القارة السمراء»، وعلى هامش رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى. وأكدت المصادر أن الفحوصات التى ستجرى فى المبادرة فى البلدان الـ14 ستكون بالمجان وسيتم إرسال الأدوية المصرية لعلاج «فيروس سى» إليها، ما يعتبر بادرة لزيادة التعاون المشترك بين مصر وبلدان القارة فى ملف تصدير الأدوية.

وأكدت وزارة الصحة فى بيان انتهاء فحص 49 مليوناً و83 ألف مواطن مصرى ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى ظهر أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمى باسم الوزارة فى بيان، أن مبادرة «100 مليون صحة» تنتهى بنهاية الشهر الحالى، وحرصاً على تقديم خدمة طبية مميزة، ومسح كل المواطنين، وفقاً للتوجيهات الرئاسية، سيتم مد فترة المسح فى 350 نقطة مسح، إضافة إلى 14 نقطة مسح فى المنافذ البرية والجوية والبحرية، حتى نهاية العام الحالى 2019.