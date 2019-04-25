حمدي الكنيسي: السادات غيّر موعد غدائه لمشاهدة برنامجي "صوت المعركة"

كشف الإعلامي حمدي الكنيسي، مراسل الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر 1973، كواليس لقائه بالرئيس الراحل أنور السادات في أعقاب حرب أكتوبر، حيث إنه تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية في أوائل عام 1974 أبلغوه بأن السادات يُريد لقائه غدًا.

وأضاف "الكنيسي"، خلال حواره في برنامج "ما وراء الحدث"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، أن سيارة تابعة لرئاسة الجمهورية اصطحبته للمعمورة بالإسكندرية مكان تواجد الرئيس، موضحًا أن السادات أبلغه أنه أراد أن يلتقي به عقب عودته من مؤتمر بأثيوبيا.

وتابع: "السادات قالي إنه بيتابع برنامجي صوت المعركة، وغير ميعاد غدائه من أجل أن يتناوله أثناء مشاهدة البرنامج"، مؤكدًا أن السادات كان شخصية ودودة، واصفًا شخصيته بأنها استثنائية غير عادية.