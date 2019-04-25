فيديو| في عيد ميلاده.. علي بدرخان مبدع السينما الواقعية

يعتبر المخرج علي بدرخان، أحد أهم المخرجين الذين قدموا العديد من الأفلام السينمائية الهامة مع كبار النجوم، بعضها أدرج ضمن قائمة أفضل مائة فيلم في السينما المصرية.

ولد المخرج علي بدرخان، في مثل هذا اليوم 25 أبريل عام 1946، والتحق بالمعهد العالي للسينما وتخرج منه في عام 1967، وبدأ العمل في السينما مع كبار المخرجين، حيث عمل مساعدا للمخرج فطين عبد الوهاب في فيلم "أرض النفاق" عام 1968، ومساعدا للمخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "الاختيار" عام 1971 وفيلم "العصفور" عام 1974.

قدم أول أفلامه السينمائية من إخراجه عام 1973 في فيلم "الحب الذي كان" من تأليف رأفت الميهي، وبطولة "سعاد حسني، محمود ياسين، زهرة العلا، إيهاب نافع".

ثم بعد ذلك قدم في عام 1974 واحدا من أهم أفلامه السينمائية خلال مسيرته، فيلم "الكرنك" عن رواية الأديب العالمي نجيب محفوظ، وكتب للفيلم السيناريو والحوار ممدوح الليثي، ومن بطولة "سعاد حسني، نور الشريف، محمد صبحي، كمال الشناوي، فريد شوقي".

وقدم مع الفنان الكوميدي محمد عوض فيلم "شيلني وأشيلك" من تأليف صلاح جاهين عام 1977، وفي العام التالي 1978 قدم أحد روائعه السينمائية فيلم "شفيقة ومتولي" بطولة "سعاد حسني، أحمد زكي، أحمد مظهر، جميل راتب" وكتب سيناريو وحوار الفيلم صلاح جاهين.

وتميز علي بدرخان بالواقعية في تقديم أعماله السينمائية خلال مسيرته، وفي عام 1981 تعاون مرة أخرى مع نجيب محفوظ في فيلم "أهل القمة" وكتب السيناريو والحوار للفيلم مصطفى محرم، ومن بطولة "سعاد حسني، نور الشريف، عمر الحريري، عزت العلايلي".

واقتباسا عن رواية نجيب محفوظ قدم "بدرخان" فيلم "الجوع" عام 1986، وكتب السيناريو والحوار بمشاركة السيناريست مصطفى محرم، والفيلم من بطولة "سعاد حسني، محمود عبد العزيز، يسرا، أمينة رزق، عبد العزيز مخيون".

وفي بداية تسعينيات القرن الماضي قدم فيلم "الراعي والنساء"، من بطولة "سعاد حسني، أحمد زكي، يسرا"، ليتعاون مرة أخرى مع الفنان أحمد زكي في فيلم "الرجل الثالث" عام 1995 من بطولة "محمود حميدة، ليلى علوي"، وفيلم "نزوة" من بطولة "يسرا، شيرين رضا" عام 1996.

وكانت آخر الأفلام السينمائية التي قدمها المخرج علي بدرخان في عام 2002 فيلم "الرغبة" الذي جمع بين نادية الجندي وإلهام شاهين في بطولة ثنائية، وكان الفيلم مأخوذا عن نص مسرحية "عربة اسمها الرغبة" للكاتب المسرحي الأمريكي تينيسي وليامز ووضع السيناريو والحوار للفيلم رفيق الصبان".