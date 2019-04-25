قال الإعلامي جمال الشاعر، إن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أصر على نقل التلفزيون المصري لاستلام بيت لحم ورام الله، بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية جيهان لبيب في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن وفد التلفزيون المصري، حضر تسلم المدينة واحتفالات عيد الميلاد بكنيسة بيت لحم في المكان الذي ولد فيه السيد المسيح عليه السلام، وزاروا القدس وصلوا في المسجد الأقصى.

وأكد الشاعر، أن هذه الأحداث لم تحدث لولا حرب أكتوبر المجيدة وتحرير أرض سيناء الغالية.