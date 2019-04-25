أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لطقس، اليوم الخميس، باستمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح، أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في مصر

القاهرة 16 31

طنطا 15 30

الإسكندرية 15 28

بورسعيد 16 24

دمياط 16 24

الزقازيق 15 32

الإسماعيلية 14 31

شرم الشيخ 21 32

الغردقة 18 31

مرسى علم 19 32

المنيا 15 35

أسيوط 14 36

سوهاج 13 37

أسوان 18 39

حلايب 20 28

شلاتين 18 32

درجات الحرارة المتوقعة في بعض المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 39

المدينة 22 37

أبوظبي 22 29

الكويت 18 30

دمشق 08 26

بيروت 16 23

القدس 11 24