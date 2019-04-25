لقاء الخميسي: والدتي من أصول آشورية وأتحدث لغتها مع إخوتي بالخارج

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عن أن والدها مصري ووالدتها من أصول آشورية وتتحدث باللغة الآشورية مع أشقائها المقيمين في الخارج.

وردت الخميسي، خلال لقائها مع سمر يسري في برنامج "حفلة 11" المذاع عبر فضائية "ON E"، على من يقول إنها "مظلومة ومالهاش ضهر في الوسط الفني"، بأن "الله هو ظهر كل الناس"، مشيرة إلى أنها كانت تشعر في الماضي بأنها مظلومة لكنها تأكدت أن كل ما يحدث لها خير.

وتابعت: " دلوقتي ابتديت أهدى لإن فيه مليون حاجة مش فاهماها وزمان كنت بحس إني مظلومة ودلوقتي لا أنا هديت وبقيت بتفرج، وده ميمنعش إن أنا غيرانة وعندي طاقة بحاول أطلعها في حاجات تانية".