بالصور| الرئيس السيسي يصل الصين

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى الصين.

وكان الرئيس، غادر صباح أمس، إلى بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصيني "تشى جين بينج"، لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.