تابع فريق عمل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الخاص بجائزة التميز الحكومي برئاسة السيد محمد سامي مستشار وزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي جولته للتعريف بالجائزة وأهدافها ومتابعة الجهات المرشحة لها متجهاً إلي محافظة المنوفية.

حيث بدأ الفريق جولته بالمحافظة بزيارة جامعة المنوفية ليلتقي السيد أحمد سامي المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي بالدكتور احمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية للدراسات العليا والبحوث والسيد أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة

وأشار السيد محمد سامي إلي ضرورة تقديم ملفات جميع كليات الجامعة البالغ عددها 18 كلية والمشاركة للحصول علي الجائزة علي وجه السرعة كما أكد علي ضرورة تنظيم مزيد من ورش العمل التي تسهم في نشر الوعي حول جائزة التميز الحكومي ودورها في تحفيز ودعم التنافسية المؤسسية متابعاً أنه تم عمل ورش عمل وتدريب لحوالي ٨٣ فرد مشيراً إلى أهمية تلك الورش في توعية العاملين بأهمية تلك الجائزة للمؤسسة بشكل عام وأفراد المؤسسة بشكل خاص

كما اتجه فريق وزارة التخطيط كذلك ليلتقي باللواء سعيد محمد محمد عباس محافظ المنوفيه والدكتور أيمن مختار السكرتير العام

وأكد محمد سامي خلال اللقاء علي أهمية ترسيخ مبادئ وقيم التميز على مستوى الجهاز الاداري للدولة إلي جانب ترسيخ مبادئ وقيم التميز على مستوى الجهاز الاداري للدولة مشيراً إلى ضرورة نشر الوعي الكامل حول الجائزة لدى كافة أفراد ومؤسسات الدولة

وتابع سامي مؤكداً علي الحرص على تطبيق محاور استراتيجية مصر ٢٠٣٠ مشيراً إلى أن كافة معايير الجائزة تتسم بالنزاهة والشفافية كما تهدف إلي تحقيق الرؤية وتشجيع الابتكار وتوفير الممكنات

وأشار السيد سامي إلي قيام ١٤وحدة محلية و١١ مركز تكنولوجي بالتقدم للحصول على الجائزة علي مستوي المؤسسات فضلاً عن تقدم ١٦ مديري ادارات و5 مديري عموم ورئيس قطاع ورئيس ادارة مركزية مؤكداً علي أهمية ورش العمل ودورها الفعال في تحفيز الأفراد علي التقدم والحرص على التطوير سعياً إلى الحصول على الجائزة

ويشار إلى أن فريق جائزة التميز الحكومي الممثل لوزارة التخطيط كان قد استهل جولته للتعريف بالجائرة بمحافظتي بني سويف والغربية ليتجه بعدها إلي محافظتي الإسكندرية والقليوبية ثم إلي القاهرة في زيارة لجامعة عين شمس