عاجل| السيسي: سيناء أكسبت مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة إلى الشعب المصري صباح اليوم، بمناسبة الذكرى الـ37 لعيد تحرير سيناء، أذاعها التلفزيون المصري.

وقال السيسي في كلمته: "شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبيّ الكريم، أتحدث إليكم اليوم في الذكرى الـ37 لتحرير جزء عزيز من أرض مصر الغالية، سيناء الحبيبة أرض الفيروز ومعبر الأنبياء، وبوابة مصر الشرقية، سيناء البقعة المقدسة ذات المكانة المتميزة في قلوب جميع المصريين، مكانة صاغتها الجغرافية، وأكدها التاريخ عبر العصور، لتصبح همزة الوصل التي أكسبت مصر عمقا استراتيجيا مضاعفا بجانب انتمائها للقارة الافريقية والوطن العربي".

وأضاف الرئيس أنّ يوم تحرير سيناء وعودتها للوطن الأم مصر، سيظل خالدا في وجدان المصريين وصفحة مضيئة في مسيرة الوطن، فهو يوما فاصلا بين الفداء والاسترداد والهزيمة والنصر، ذكرى مجيدة نستعيد معها أحداث مصيرية في تاريخنا المعاصر، وملحمة تعكس قيمة غالية في وعي الأمة، تلك القيمة التي تزداد وتتوجه مع حاضر الأمة".