أعلنت السلطات في مقاطعة "سيتشوان" جنوب غربي الصين اكتشاف رقعة شطرنج تبتية "طاولة" يعود تاريخها إلى عهد مملكة "توبو" التبتية قبل أكثر من 1000 عام.

وذكرت السلطات بالمقاطعة - في بيان اليوم- أن رقعة الشطرنج منحوتة على صخرة ضخمة تزن نحو طنين، وأن الرقعة كانت في وسط سطحها.

وأوضحت أن جانب الرقعة التبتية مقسم إلى عشرة أجزاء، بإجمالي 100 مربع، ومساحة كل مربع نحو 5.2 سنتيمتر، فيما حفر ثقبان مستديران بشكل غير مباشر على رقعة الشطرنج، ما يشير إلى وضع قطع شطرنج.

وتعد مملكة "توبو" التبتية نحو "618 - 842" نظاما متعدد الأعراق أنشأه شعب توبو مع المجموعات العرقية والقبائل الأخرى التي تسكن هضبة شنجهاي - التبت والمناطق المحيطة بها.

وكانت لعبة الشطرنج القديمة تحظى بشعبية كبيرة بين الطبقات العليا في التبت، بينما كانت تتمركز قوتان تبتيتان نبيلتان بالمنطقة في ذلك الوقت.