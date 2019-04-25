قال وزير المالية الصيني ليوكون، إن بلاده تسعى إلى استدامة مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينج قبل 6 سنوات، ومواجهة مخاطر الديون.

وأضاف كون– خلال اجتماع اليوم، على هامش الدورة الثانية لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، إن بلاده سوف تنشيء إطارا لتحليل الديون المرتبطة بمشروعات مبادرة "الحزام والطريق"، بهدف منع ومواجهة أخطار هذه الديون.

وتابع كون أن المؤسسات المالية والدول الأعضاء بمبادرة الحزام والطريق، يمكنها استخدام هذا الإطار لتعزيز قدراتها على إدارة الديون.

ومن جهته، قال محافظ البنك المركزي الصيني يي جانج إن العملات الوطنية ستستخدم لأغراض الاستثمار وفق مبادرة "الحزام والطريق"، لمواجهة المخاطر الناجمة عن تذبذب أسعار الصرف.

وأضاف جانج أن الصين ستواصل عملية تبني آليات السوق، وستعتمد على الأموال التجارية لتمويل مشروعات المبادرة، مؤكدا أن بلاده حريصة على تعزيز الشفافية المتعلقة بهذه المشروعات.

وأشار جانج إلى أن قرارات الاستثمار يجب أن تأخذ في اعتبارها السيطرة بفاعلية على مخاطر وطاقة الديون الإجمالية للدول الأعضاء بالمبادرة.