الخشت: تطوير معامل الجامعة بتكلفة 17 مليون جنيه لخدمة الباحثين

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن كلية العلوم جاءت في الصدارة بين كليات الجامعة في النشر الدولي، مشيراً إلى أن الكلية ارتبط باسمها، علماء وباحثون متميزون على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور محمد عثمان الخشت، خلال احتفالية تخريج الدفعة 90 من خريجي الكلية عام 2017/2018، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، والتي حملت اسم الدكتور شريف مراد شريف، وبحضور الدكتور عبد الحميد المناوي عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، أن الجامعة احتلت ترتيباً متقدماً في التصنيفات العالمية بفضل أساتذتها وباحثيها، الذين نشروا بحوثاً دولية باسم الجامعة، في المجلات والدوريات المصنفة دولياً.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تطوير عدد كبير من المعامل بالجامعة، وذلك لخدمة البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس وبتكلفة نحو 17 مليون جنيه، ورفع مكافآت النشر العلمي الدولي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم في المجلات العلمية الدولية المصنفة، وذلك تحفيزاً للباحثين لنشر العديد من الأبحاث العلمية على المستوى الدولي باسم الجامعة.

وذكر الدكتور محمد عثمان الخشت، موجهاً النصيحة إلى الطلاب، أن يبنوا على جهد من سبقوهم من المتميزين والمتفوقين ليقدموا المزيد من الإسهام والتقدم، قائلاً: " نحن لدينا مشكلة في العقل المصري، وهي أن الناس تود إصلاح الكون دون القدرة على إصلاح أنفسهم، فلابد أن نعرف أنفسنا قبل النظر للآخرين، وعلينا الاستفادة بكل معلومة جديدة واكتساب خبرة جديدة لتطوير الذات".