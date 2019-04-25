اعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم، رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة مدن المحافظة، لاستقبال أعياد شم النسيم وأعياد الأخوة المسيحيين.

كما رفعت مديرية أمن البحر الأحمر حالة الاستنفار الأمني بجميع مدن المحافظة وتم وضع خطة أمنية، لمواجهة أي أعمال خارجة على القانون، خلال احتفالات المواطنين بعيد القيامة وأعياد الربيع.

وأكد المحافظ تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات مع فتح الشواطئ العامة، لاستقبال كافة المواطنين.

وشدد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، على ضرورة رفع الإشغالات بالطرق العامة والميادين والشواطئ ومراجعة النظافة حولها.