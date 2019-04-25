انفجرت ماسورة مياه شرب، اليوم، خلف نقطة المرور بميدان الساعة شرقي الإسكندرية، مما تسبب في ارتباك حركة المرور والمارة على الطريق العام، وغرق المحال التجارية.

تلقت غرفة عمليات حي المنتزه أول، بلاغا يفيد بانفجار ماسورة مياه أسفل كوبري الساعة، وانتقل مسؤولو الحي وشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب إلى محل البلاغ، للتعامل في إصلاح الماسورة.

وقال حمدي عبد العليم شامة، رئيس حي المنتزه أول، إنهم دفعوا بسيارات عدة لشفط المياه التابعة للحي ولشركة الصرف الصحي، وجارٍ العمل على إصلاح الماسورة بمعرفة مسؤولي الصيانة بشركتي الصرف الصحي ومياه الشرب، مؤكدا أن الأعمال تسير في نطاق الحي للحافظ على المواطنين.