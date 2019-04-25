فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تشارك سميرة سعيد الغناء في المغرب

بدأت الديفا سميرة سعيد جولتها الغنائية في المغرب، حيث قدمت في بداية الحفل أغنية "هوا هوا"، وعدد من الأغنيات الراسخة لدي المغاربة، ومنها "وعدي"، و"كيفش تلاقينا"، إضافة إلى أغنياتها الأخرى مثل "عالبال"، و"يوم ورا يوم"، و"محصلش حاجة".

وشهد الحفل الذي أقيم بالأمس في مدينة كازابلانكا، صعود فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة للمسرح، لتشارك الديفا الغناء، وقالت "عايشة" أنها من عشاقها، ولقي صعودها للمسرح تفاعلا من قبل الجمهور، وقاموا بتشجيعها.

ومن المقرر أن تحيي سميرة سعيد حفلها الثاني يوم 27 أبريل الجاري في طنجة، ويوم 30 أبريل في مازاكان، وأخر أعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع"، والتي طرحتها على موقع "يوتيوب"، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع ومكس محب الراوي.