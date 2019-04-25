تنظم كلية التربية بنين جامعة الأزهر فرع القاهرة، السبت المقبل، مؤتمرها الدولي الخامس بعنوان "التعليم قبل الجامعي الأزهري والعام وتحديات القرن الـ21.. الواقع والمأمول"، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وذلك يومي 27إلى 28 أبريل الجاري، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

ويقام المؤتمر برئاسة رئيس الجامعة الشرفية، وبحضور الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس شرف المؤتمر، والدكتور حشمت عبد الحكم، عميد الكلية رئيس المؤتمر، ومقررا المؤتمر الدكتور جودة شاهين، وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم السمدوني، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

ويهدف المؤتمر إلى تشخيص واقع التعليم قبل الجامعي الأزهري والعام دينيا وثقافيا واجتماعيا ونفسيا واقتصاديا وإداريا وتكنولوجيا، وتشجيع البحث العلمي في مجال التعليم قبل الجامعي الأزهري والعام، وعرض وتبادل التجارب والنماذج والخبرات واقتراح الحلول والبدائل والخيارات المناسبة للتعليم قبل الجامعي في مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين.

ويشتمل المؤتمر على خمسة محاور: الأول منها يتناول مناهج التعليم قبل الجامعي وتحديات تجديد الخطاب الديني، ويهتم المحور الثاني بإدارة التعليم قبل الجامعي والتحديات الإدارية والاقتصادية، والثالث يتناول التحديات النفسية ومهارات القرن الواحد والعشرين، ويتضمن المحور الرابع التعليم قبل الجامعي والتحديات الثقافية والاجتماعية، وخصص المحور الأخير للتعليم قبل الجامعي والثورة المعلوماتية والتكنولوجية. وينتظم تحت كل محور من المحاور عددا من القضايا التي تخص التعليم قبل الجامعي الأزهري والعام في مواجهة تحديات القرن الـ21.

يعرض في المؤتمر أكثر من 32 بحثًا وورقة عمل تغطي محاور المؤتمر من داخل مصر وبعض الدول العربية مثل "الكويت، والمملكة العربية السعودية، والسودان"، فضلًا عن ندوتين حواريتين تركز الندوة الحوارية الأولى على القراءة في كتب التراث في ضوء الدعوات لتجديد الخطاب الديني بالتعليم الأزهري قبل الجامعي. وتتناول الندوة الحوارية الثانية: الجودة في التعليم قبل الجامعي.

ويستضيف المؤتمر عددا من العلماء والخبراء والباحثين في مجال التربية بصفة عامة، والتعليم قبل الجامعي بصفة خاصة، منهم فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ممثلا عن الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والدكتور محب الرافعي وزير التعليم الأسبق، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وعددا من نواب رئيس جامعة الأزهر الحاليين والسابقين، والدكتور علاء عبد الغفار، نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وبعض عمداء ووكلاء كليات التربية بمصر.

ويأتي المؤتمر تطبيقا لرؤية ورسالة كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر للمشاركة في النهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي الأزهري والعام، حيث يأتي محور التعليم ضمن المحاور الأساسية التي تسعى مصر إلى تطويرها ضمن "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.