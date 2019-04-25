بعثت الفنانة منة فضالي برسالة إلى الإعلامي شريف مدكور، لإصابته بورم في القولون، وذلك عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت فضالي صورة لـ"مدكور"، وعلقت عليها قائلة: "شريف من الناس المحترمة اللي تبقى فخور بيها، وكفاية إن قلبه أبيض ومتصالح مع نفسه، سلامتك مليون سلامة شيشو القمر، تقوم بالسلامة يارب ياغالي".

وكان "مدكور" قال في تصريح سابق لـ"الوطن" إنه مصاب بورم حميد، وقد لا يحتاج إلى إجراء عملية لإزالته، مشيرًا إلى أن ذلك ما ستكشف عنه الفحوصات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه اكتشف إصابته بالورم، الثلاثاء، بعدما توجه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، لافتًا أنه قرر إعلان مرضه مباشرة لأن "المرض مش عيب"، وهو ما لا يحتاج لإخفاءه عن جمهوره.