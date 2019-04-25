نفى الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، صحة الأنباء المتداولة بشأن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين في الفترة من أول أبريل الجاري حتى 31 مايو 2019، مؤكدا أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين تبلغ 1120.5 جنيه كما هو منصوص بالتعاقد، وأن قيمة المكافأة التي تداولها البعض على صفحات التواصل الاجتماعي مخالفة تماما للحقيقة.

وأضاف عمر، أن المنشور المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي والمنسوب لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، خطأ وتم اتخاذ قرارا بتحويل الأمر إلى الشؤون القانونية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أجر المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم عبارة عن مكافأة شاملة وليست أجر وظيفي "طبقاً للعقد"، وقيمتها 1120.5 جنيه ولن تقل المكافأة عن المبلغ السابق الإشارة إليه عن 1000 جنيه بعد تطبيق الخصومات المقررة قانونا، وأنه لا يجوز خصم تأمينات أو معاشات من مبلغ المكافأة لأنها مبلغ مقطوع.

وطالب نائب وزير التعيلم لشؤون المعلمين، بعدم الانسياق والاستماع للشائعات التي يروجها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.