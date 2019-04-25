نفى أسامة بهنسي، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة، بالهيئة الوطنية للإعلام، ما تردد على مدار الساعات القليلة الماضية، بشأن وقف الإعلامي مدحت شلبي، مُقدم برنامج "مساء الأنوار" عبر قناة "النيل للرياضة"، على إثر الأزمة الأخيرة خلفية تعليقه على مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة.

وقال بهنسي لـ"الوطن"، إنه وقعت عقوبة على "شلبي" من خلال منعه عن التعليق على المباريات حتى نهاية الموسم الحالي، مع الاستمرار في تقديم برنامجه "مساء الأنوار" بشكلٍ طبيعي دون أي توقف، وكذلك تقديمه للاستديوهات التحليلة، مؤكدًا أنه حقق نجاحًا كبيرًا في "النيل للرياضة"، متابعًا أن هناك مُبالغة في رد الفعل تجاه "شلبي" مؤخرًا، وليس من الصحيح التعامل معه بعنف.