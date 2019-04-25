يعقد المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بالتعاون مع المجلس الإسلامي الأعلى، غدا الجمعة، في العاصمة الأوغندية كمبالا، المؤتمر الإقليمي للمؤسسات والمنظمات الإسلامية في شرق ووسط وجنوب قارة إفريقيا، تحت رعاية رئيس أوغندا، وبمشاركة مصر وعدة دول عربية وإفريقية، وقال الدكتور محمد البشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إنه سيشارك في أعمال المؤتمر الإقليمي الذي يعقد على مدار 3 أيام، نحو 100 منظمة إسلامية وإفريقية، من أكثر من 27 دولة وكذلك مفتيين ورؤساء مجالس إسلامية وشباب وفتيات وخبراء ومفكرين وإعلاميين يمثلون تلك البلدان.

وأشار إلى اهتمام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بعقد هذا الملتقى وما سيصحبه من فعاليات فكرية في إطار الاهتمام بالقارة الإفريقية وقضاياها مع رئاسة مصر هذا العام للاتحاد الإفريقي، ومع عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة وبتنسيق مع المسئولين في دولة أوغندا.

وكشف أن المؤتمر وضع خطة إقليمية لمواجهة ظاهرة التطرف خاصة بين أبناء وشباب المسلمين في هذه المنطقة بإطلاق خطة إقليمية تصدر تحت مسمى "إعلان أوغندا" لمواجهة التطرف والعنف ووضع برامج عملية لمواجهته سواء على صعيد الشباب أو الإعلام أو علماء الدين أو المثقفين لمواجهة التطرف بفكر متكامل خاصة وأن المؤتمر يحضره رئيس أوغندا وشخصيات من الحكومة الأوغندية والاتحاد الإفريقي ومن مختلف دول إفريقيا.

وأضاف الدكتور البشاري، أنه سينعقد على هامش المؤتمر الإقليمي ندوة خاصة بعنوان "دور الشباب المسلم في إفريقيا" بهدف حماية الشباب من التطرف وتنسيق جهد كافة المؤسسات المعنية في هذا الصدد وتوظيف وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الشباب والبحث عن وسائل خلق فضاء تسامح وتأصيل ثقافة السلم ومحاربة الغلو والتطرف وظاهرة الإسلاموفوبيا بين الشباب في قارة إفريقيا. وتابع كما يأتي انعقاد المؤتمر هذا العام في أوغندا مع حاجة المجتمعات الإسلامية إلى تطوير الخطاب الإسلامي الجديد والمتجدد، مشيدا بتجربة الأزهر الشريف والمجمعات الإسلامية لتحقيق العيش المشترك والأمن والسلم مع مختلف المكونات الاجتماعية في بلدان شرق وغرب وجنوب إفريقيا.

وأشار إلى أهمية توقيت المؤتمر حاليا، حيث تشهد بعض المجتمعات المسلمة في الدول الإفريقية، تحولات بالغة الأهمية على مختلف الأصعدة الفكرية والثقافية والاجتماعية، ما يستلزم تعزيز دور الشباب في مواجهة تلك التحديات والحد من آثارها عليه ودعم مشاركته بتوظيف قدراته ومهاراته لانطلاقة جديدة في إفريقيا اقتصاديا واستثماريا.

يذكر أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مؤسسة دولية غير حكومية مقرها أبوظبي، وتضم ممثلين عن الدول الإسلامية في العالم وتهدف لنشر قيم التسامح والعيش المشترك ونبذ الغلو ودحر الإرهاب وتنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد.