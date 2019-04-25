تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق في قاعة بمبنى نقابة المهندسين بمدينة شبين الكوم، نتيجة ماس كهربائي، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق هائل بمبنى نقابة المهندسين بمدينة شبين الكوم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، برئاسة اللواء ياسر جلال، مدير إدارة الحماية المدنية، وجرت السيطرة على الحريق، الذي نشب بإحدى قاعات المبنى المشيد حديثا، نتيجة ماس كهربائي.

جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.