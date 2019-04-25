أكد مصدر طبي بالدقهلية، أن عدد المصابين في حادث تصادم سيارتين في ميت غمر على طريق "ميت غمر – بنها" بمحافظة الدقهلية ارتفع إلى 8 مصابين، بالإضافة إلى مصرع طفل في الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى ميت غمر المركزي للعلاج.

وقال المصدر، إن الحادث أسفر عن مصرع الطفل "آدم. م. ي"، 10 سنوات، جثة، كما أصيب شقيقيه آسر، عمره عام ونصف، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وباسم 9 سنوات، ومصاب باشتباه نزيف بالمخ وجرح رضي بفروة الرأس وسحاجات بالساعدين واشتباه كسر بقاع الجمجمة وهم من قرية الهوابر مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وذكر المصدر، أن الحادث تسبب أيضا في إصابة كل من "عزة. م"، 31 عاما، وأصيبت بجرح رضي بالجبهة واشتباه كسر بالرسغ الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، و "ياسين. م"، 59 عاما، باشتباه كسر بضلوع الصدر اشتباه كسر بالساعد الأيمن واشتباه نزيف بالبطن واشتباه نزيف بقاع الجمجمة، و"أحمد. ع"، 18 عاما، بجرح رضي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، "أحمد. ف" وجميعهم من قرية الهوابر مركز ديرب نجم، و"محمد. ع"، 25 عاما، من قرية كفور البهايته مركز ميت غمرن و"مجدي، خ" 17 عاما، من كفر علي عبد الله.

وجرى عمل الإسعافات الطبية للصابين وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.