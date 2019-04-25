فيديو| لحظة الإفراج عن 3094 سجينا بالعفو شرطيا بمناسبة عيد تحرير سيناء

أفرجت وزارة الداخلية عن 3094 سجينا بالعفو وشُرَطِيًّا، تنفيذا للقرار الجمهوري رقم (192/ 2019) بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وقررت وزارة الداخلية الإفراج بالعفو عن 2968 من نزلاء السجون، والشُّرَطِي عن 126 آخرين، تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019.

وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية ، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2968 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 126 نزيلا.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.