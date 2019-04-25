أعلنت المهندسة نجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أنه جرى تخصيص 20 مليون جنيه لتطوير أنفاق حي غرب شبرا الخيمة من اعتمادات السنة المالية 2018/2019، مؤكدة أنه جرى البدء في أعمال التطوير بعد موافقة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، على تخصيص المبلغ لبدء أعمال التطوير.

وأضافت رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أنه وردت مجموعة من الشكاوى من المواطنين بشأن تهالك البنية التحتية للأنفاق، موضحة أنه نظرا لاستخدام هذه الأنفاق من قبل الآلاف يوميا من المواطنين، تم إسناد دراسة أعمال التطوير لشركة هندسية.

وأشارت إلى أنه جرى البدء في أعمال التطوير، مشددة على ضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء منها في أقل وقت ممكن حتى لا يحمل عبئا على المواطنين الذين يستخدمون هذه الأنفاق.