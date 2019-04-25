تألقت فرقة نجوم القاهرة للفنون الشعبية والتراثية بتقديم عروض فنية متميزة ممثلة لمصر وفنونها التراثية ضمن فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته السابعة المقامة بالقاهرة، في الفترة من 20 إلى 27 أبريل 2019.

قدمت الفرقة عروضها في مركز قبة الغوري الثقافي ومسرح بئر يوسف بالقلعة وشارع المعز، حيث بدأت الفرقة في تقديم آخر عروضها يوم الخميس 24 أبريل بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا في الساعة السابعة مساء.

وشاركت الفرق العروض الفنية مع عدد كبير من الدول المشاركة في المهرجان، حيث قدمت عروضها مع فرق الدول التالية، بولندا، أرمينيا، الأردن، فلسطين، الكونغو، إريتريا، الصين، غانا، أندونيسيا، غينيا، الكونغو، الهند.

حصلت فرقة نجوم القاهرة للفنون الشعبية والتراثية على المركز الأول في مسابقات القاهرة على مدار ثلاث سنوات متتالية وحصلت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية كما إقامات العديد من الحفلات في استقبال الوفود الشبابية لعديد من الدول بمصر وأقامت العديد من الاحتفالات القومية في العديد من محافظات مصر.

وتأسست الفرقة عام 2016 على يد الشاعر، أحمد سمك الباحث في مجال الفلكلور والتراث الشعبي ومدير عام إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ويقوم بالتصميم والإخراج للفرقة الفنان عربي الصغير ويقوم بالتدريب للفرقة الفنان عاطف عبدالله .