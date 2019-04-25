قال المهندس أنيس ديمتري، مدير مشروع أنفاق بورسعيد، إن مشروع أنفاق بورسعيد يعتبر من أضخم وأكبر أنفاق السيارات في العالم.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن القطر الداخلي للنفق يبلغ 11 مترا ونصف المتر، بحارتي مرور تستوعب جميع سيارات النقل الثقيل الحالية والمستقبلية.

وتابع: "مهما بلغت أحمال النقل المستقبلية لأي سيارة فالنفق قادر يشيلها، وعندنا رؤية إن النفق يمر منه جميع الأحمال حتى الأحمال الخطرة والمواد شديدة الاشتعال وكل دا معمول حسابه".

واتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بربط سيناء بالدلتا عن طريق عدد من الأنفاق؛ وبدأوا العمل منذ مايو 2015 ومن المقرر تسليمه الفترة المقبلة.