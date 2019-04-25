قال المهندس محمد أبو دشيش مدير عام مشروع أنفاق بورسعيد، إن فائدة إقامة مثل هذا المشروع في هذه المنطقة هو تسهيل حركة المرور للمنطقة اللوجيستية المخطط لها بمنطقة قناة السويس.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن المشروع سيخدم المنطقة الصناعية التي يجري إقامتها في الوقت الحالي؛ وكذلك المزارع السمكية سواء في منطقة بالوظة أو المزارع الخاصة بهيئة قناة السويس.

وتابع أنه كان من المفترض أن يبدأ المشروع من الغرب وليس من الشرق لسهولة الحركة وإمكانية نقل المعدات لكن اضطررنا أن نبدأ من الشرق بسبب نزع الملكية والوقت الذي كانت ستستغرقه الأمور الإدارية.

واستطرد أن التربة التي تم الحفر بها كانت تربة بكر لم تمس وهي من أصعب أنواع التربة التي يتم العمل عليها، مشيرا إلى أن المحيط العام كان صحراء قاحلة، لذلك لجأت إدراة المشروع إلى إقامة معسكر كبير للعمال والمشرفين والمهندسين لإمكانية العمل لمدة 24 ساعة مجهز بكل إمكانيات الرفاهية وكذلك المطاعم، التي تم التعاقد معها لتقديم وجبات للعمالة وإقامتهم على خير وجه والترفيه.

واتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بربط سيناء بالدلتا عن طريق عدد من الأنفاق؛ وبدأوا العمل منذ مايو 2015 ومن المقرر تسليمه الفترة المقبلة.