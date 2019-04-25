أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي بسيدي سالم، للتحقيق، لطرح صالتين حفلات بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات والواردة بتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وكلف "طه" الشؤون القانونية بالمحافظة بإعداد مكاتبة للعرض على الجهة الإدارية المركزية "وزارة الشباب والرياضة" بالمخالفات المنسوبة لمجلس إدارة نادي سيدي سالم الرياضي بعرض صالتي أفراح بالمزاد في جلسة 25 سبتمبر 2018، بحسبانها، فهي الجهة المنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات الرياضية ومنها الأندية الرياضية والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، على أن يرفق بالمكاتبة تقرير التفتيش المالي والإداري الصادر فى هذا الشأن.